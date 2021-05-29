Устойчивые к изменению климата кораллы могут стать спасательным кругом для разрушенных рифов

В 2015 году почти половина коралловых рифов Гавайев пострадала от самого серьезного на сегодняшний день обесцвечивания. Обесцвечивание кораллов происходит, когда температура океана выше, чем обычно, побуждает кораллы вытеснять водоросли, которые обычно живут внутри них и от которых кораллы получают пищу.

Обесцвечивание вызывает тревогу, но кораллы иногда могут восстанавливаться, в то время как другие полностью сопротивляются обесцвечиванию. В новом исследовании в журнале Труды Национальной академии наукисследователи под руководством Кэти Баротт из Пенсильванского университета обнаружили, что эти испытанные в боях, упругие кораллы могут процветать, даже если их пересадить в другую среду и подвергнуть дополнительному тепловому стрессу. Полученные данные дают надежду на то, что выносливые кораллы могут послужить основой для восстановления рифов в будущем.

«Главное, что нас действительно интересовало, — это попытка экспериментально проверить, можете ли вы взять коралл, который кажется устойчивым к климатическим изменениям, и использовать его в качестве семенного материала для размножения и высадки на другой риф, который может быть деградирован , — говорит Баротт. «Самое крутое, что мы не увидели никаких различий в их реакции на отбеливание после этой трансплантации».

Массовые мероприятия по обесцвечиванию кораллов становятся все более частыми, вызывая опасения, что кораллы станут жертвами изменения климата в ближайшем будущем. Тем не менее Баротт и его коллеги изучают кораллы, устойчивые к обесцвечиванию, с целью дать кораллам больше времени, чтобы они продержались перед лицом потепления и закисления океанических вод.

Одна из стратегий, которую они и другие разработали и которая была опробована в таких районах, как Большой Барьерный риф, — это пересадка кораллов. Исследователи могли пополнить рифы, поврежденные изменением климата — или другими антропогенными воздействиями, такими как осаждение или посадка на мель корабля — кораллами, которые оказались прочными и способны выжить в суровых условиях.

Однако для того, чтобы это сработало, «выжившие» кораллы должны продолжать демонстрировать свои упругие характеристики после перемещения в новую среду.

«Если вы возьмете коралл, устойчивый к обесцвечиванию в его естественной среде обитания, может случиться так, что стресс от переезда на новое место может заставить их потерять эту способность», — говорит Баротт.

Подобно тому, как папоротник, который хорошо рос в тени, может увядать, если переместить его на солнечный участок, условия новой среды, включая скорость потока воды, доступ к пище, свет и доступность питательных веществ, могут повлиять на устойчивость пересаженных кораллов.

Баротт и его коллеги ответили на этот вопрос, проведя эксперимент на двух рифах в гавайском заливе Канеохе на острове Оаху: один ближе к берегу с более стоячими водами, а другой — дальше от берега с более сильным течением. В каждом районе исследователи определили колонии кораллов, которые сопротивлялись обесцвечиванию во время обесцвечивания в 2015 году, и собрали у них образцы в следующем году. Кораллы — это клональные организмы, поэтому кусок, взятый из колонии, может вырасти заново и будет иметь ту же генетику, что и «материнский» коралл. Для каждой колонии они сохранили некоторые образцы на своем родном рифе и пересадили другие на второй риф.