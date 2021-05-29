Ученые установили, что подъем по лестнице полезно для пациентов после операции на сердце

Канадские исследователи выявили новый фактор для улучшения состояния здоровья людей с кардиологическими заболеваниями. Работа команды сотрудников Университета Макмастера установила пользу от подъема по лестнице для пациентов, перенесших операцию на сердце.

Ученые из канадского Университета Макмастера изучили факторы, влияющие на улучшение состояния здоровья людей с кардиологическими проблемами. В ходе работы исследователи установили новый метод улучшения самочувствия людей, которым была проведена операция на сердце. Согласно материалам, обнародованным в издании Frontiers in Sports and Active Living, пациентам после подобного хирургического вмешательства полезно ходить вверх по ступенькам. Объясняется это тем, что процесс подъема по лестнице является одним из способов физических упражнений, оптимально подходящих для такого рода расстройств здоровья. Подобные упражнения понижают риск повторных заболеваний сердца и сосудов.

Принимая во внимание эту информацию, более 25% программ по фитнесу для таких пациентов основываются именно на кардиотренировках. В ходе экспериментов исследователи наблюдали за больными ишемией, исполняющими традиционные виды упражнений и отдельно за группой, выполняющей восхождения по лестнице. Энергичный подъем был разделен на три части, разделенные на периоды восстановления, всего они преодолевали 12 лестниц, по шесть пролетов в каждой.

Медицинское обследование, проведенное после окончания четырехнедельного цикла упражнений, показали существенное улучшение работы сердца. Лица, у которых было проведено коронарное шунтирование или стентирование смогли укрепить ослабленные сердечные мышцы. Стоит отметить, что ранее исследований в данной области было проведено крайне мало. При этом новая методика упражнений является безопасной и легкой в исполнении, тем более, во время пандемии без возможности регулярно посещать спортзал. Даже при умеренной интенсивности с непродолжительными занятиями происходит благоприятная адаптация мышц главного органа кровеносной системы.

Источник: medicalinsider.ru