Российский вирусолог прокомментировал планы ЦРУ по идентификации происхождения коронавируса: “Будет очень интересно”

Российский ученый-вирусолог Александр Чепурнов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свое мнение по поводу планов американской разведки по установлению истинных причин появления коронавируса. По словам эксперта, естественное происхождение источника пандемии является наиболее правдоподобным.

Отправной точкой комментария российского ученого стал ряд публикаций в западных СМИ о том, что представители ЦРУ США задекларировали свои намерения по идентификации истинной причины появления на планете SARS-CoV-2. При этом представителям американской разведки особую уверенность придает перспектива использования в данной аналитической работе компьютерных мощностей колоссального масштаба. Со своей стороны Александр Чепурнов выразил некоторое удивление таким стремлением и предположил, что среди трех вариантов происхождения коронавируса нового типа – естественного, селекционного и генно-инженерного – все же наиболее реалистичным явно выглядит первый. Свое мнение эксперт, в первую очередь, основывает на том факте, что и до нынешней пандемии подобные эпидемиологические катаклизмы уже имели место на планете. “Достаточно вспомнить MERS-вирус, который пришел к нам от верблюдов, с помощью верблюдов, и, соответственно, коронавирус 2002-2003 годов, который теперь стал первым коронавирусом”, – напомнил исследователь.

Исследователь, к слову, выразил большое сомнение в том, что возможности современной науки столь обширны, чтобы создать вирус подобного SARS-CoV-2 масштаба искусственно – по его мнению, такой сгенерированный патоген был бы весьма нестойким. “Попытаться рассчитать, конечно, скорость эволюции и всего остального и, соответственно, откуда что могло прийти, можно, посмотреть на эти результаты будет очень интересно. Но гарантий того, что это корректный расчет, все-таки не будет”, – резюмировал Чепурнов.

Источник: tsargrad.tv