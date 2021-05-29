Данилов: Законопроект об олигархах, который недавно появился в СМИ, – это не тот проект, который сейчас рассматривается

“Именно тот проект, который недавно появился в СМИ, – это не тот проект, который на сегодня рассматривается в кабинете [президента] Владимира Александровича [Зеленского], в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату Совета нацбезопасности и обороны, Кабмину, Офису президента подготовить законопроект. Законопроект непростой, он слишком сложный. Но те комментарии и то, что сегодня есть в СМИ, – оно не соответствует действительности”, – сказал он.

По словам Данилова, кроме закона об олигархах, должны также быть приняты антитрастовый закон, закон о лоббизме, закон о проверке инвестиций, “особенно если речь идет об объектах критической инфраструктуры”, закон о трансферном ценообразовании и другое.

“Мы это осознаем и понимаем, но почему-то журналисты об этом не говорят, потому что они не знают, что там есть еще вторая часть, которая обязательно будет идти как приложение к первой”, – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект о статусе олигархов. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Зеленский говорил, что законопроект внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до конца текущей недели, но пока этого не произошло.

27 мая ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом проекта закона об олигархах, инициированного Зеленским. Издание пишет, что в документе, с которым ознакомились журналисты, предусмотрено определение понятия “олигарх”. Если человека признают олигархом, его включат в специальный реестр. Попадание в этот реестр влечет ряд последствий. Олигарху запрещается: делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий; быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером СМИ, распространяющих информацию политического характера; быть покупателем (бенефициаром покупателя) объектов большой приватизации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отрывки документа, которые оно сегодня опубликовало, не являются текстом законопроекта об олигархах, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

В редакции ZN.UA заявили, что если в Офисе президента Украины решили отредактировать законопроект об олигархах, то издание “только за”, а если хотят таким образом раскрыть источники информации, то “не получится”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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