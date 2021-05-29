“Мы общались с очень неприятными людьми”. Геращенко прокомментировала информацию Bihus.info о переговорах Медведчука с боевиками

В ходе рекламного блока программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая вышла 28 мая на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online, журналист ток-шоу отметил, что согласно материалу расследователей, Медведчук в 2014 году вел переговоры с боевиками “с санкции” тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В расследовании говорится, что Медведчук регулярно посещал Администрацию Президента. Также там упоминается имя Геращенко (тогда была уполномоченным по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях), которая заявляла, что никаких переговоров с “ЛДНР” нет.

Нардеп отметила, что работа в трехсторонней контактной группе и переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами – “очень непростые”.

“Это была очень непростая работа, диалог часто с чрезвычайно неприятными людьми, где присутствовали россияне (страна-агрессор), которые притаскивали на каждую встречу так называемых представителей ОРДО и ОРЛО. […] В контексте работы в гуманитарной подгруппе [ТКГ] мы общались с очень неприятными людьми. В этой подгруппе был Виктор Медведчук, который представлял там РФ”, – сказала она.

Геращенко добавила, что в результате таких переговоров удалось освободить сотни людей. Она заверила, что в рамках ТКГ “никаких прямых переговоров ни с какими “ЛНР” и ДНР” не было и быть не может”.

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности с советником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

Медведчук принимал участие в минских переговорах как специальный представитель Службы безопасности Украины. Он утверждал, что сумел добиться возвращения на подконтрольную Киеву территорию 481 человека. Путин “хорошо осведомлен” о ситуации в Украине благодаря общению с Медведчуком, рассказывал спикер Кремля Дмитрий Песков в конце 2020 года.

Медведчук подозревается в госизмене. 13 мая Печерский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест до 9 июля, на него надели электронный браслет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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