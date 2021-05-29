 

Запрет Партии Шария. Суд приостановил производство для исследования заявлений блогера

29.05.2021, 0:50, Новости дня
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Судья решила отправить на экспертизу видео Шария, чтобы найти там “антиконституционные призывы и может манипуляция влиять на людей”.

В рамках экспертизы должно быть определено, можно считать Шария руководителем партии, а также должны быть проведены психолого-лингвистические экспертизы высказываний блогера. Материалы дела направлены в харьковский институт судебных экспертиз.

Адвокат Шария Валентин Рыбин на заседании заявил, что неправильно из-за заявлений одного человека, а именно Анатолия Шария, запрещать всю партию.

“Высказывания физического лица не является основанием для запрета политической партии, к сожалению, на данном этапе власть этого не слышит”, – заявил он.

Контекст:

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

11 марта ОАСК открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Партии Шария. Ведомство требовало запретить деятельность политсилы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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