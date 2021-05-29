 

Данилов: Было понятно, что никакой бомбы на самолете Ryanair не было и в Беларуси об этом знали с самого начала

29.05.2021, 0:50, Новости дня
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По словам Данилова, “захват самолета” он считает “актом государственного терроризма”.

“То, что произошло с самолетом… Было вполне понятно, даже с первых минут, когда мы с вами смотрели видео, что никакой бомбы там не было и они это знали с самого начала. Почему? Потому что если бы там была бомба, эвакуация людей с самолета происходила б срочно, никакое гражданское население возле самолета, которое там выставили, из сотрудников аэропорта, там бы не было. Это было бы отдельное спецподразделение, которое в соответствующей одежде должен был бы пройти исследовать все эти вещи. Никаких собачек, никаких людей, у которых даже не было никакой защиты, а они искали бомбу. Ну это такое, знаете… Я даже не представляю, зачем все это делается”, – сказал он.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными. 

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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