 

Демонстранты в Киеве потребовали ввести санкции против Лукашенко

29.05.2021, 0:24, Новости дня
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У здания МИД Украины в Киеве состоялась акция, участники которой потребовали ввести санкции против президента Белорусси Александра Лукашенко и белорусских предприятий, сообщают СМИ.

В акции приняли участие около 20 человек, включая депутатов Верховной рады Инну Совсун («Голос») и Дмитрия Гурина («Слуга народа»). От властей Украины потребовали «ограничить дипломатические контакты между посольствами», объявить Лукашенко «самопровозглашенным президентом», а также подоготовить санкции против белорусских чиновников, передает УНИАН.

Демонстранты потребовали запретить импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Белоруссии, а также еще некоторых видов продукции. Кроме того, они считают необходимым «приостановить действие межгосударственного договора» между двумя странами «по взаимодействию силовых структур». Демонстранты заявили, что Белоруссию нужно «признать опасной страной», а также приостановить туда экстрадицию с Украины. 

Совсун поддержала требование санкций, заявив, что «нужны реальные жесткие санкции – прекращение финансирования режима». Гурин также выступил за необходимость введения санкций и назвал Лукашенко «диктатором».

Напомним, украинское правительства одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса, так как Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95.



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