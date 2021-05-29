Полковник Ассими Гоита объявлен президентом Мали

Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту президентом переходного периода.

Военный источник РИА «Новости» сообщал, что Военный совет, который руководит страной, и ведущий оппозиционный блок провели переговоры по созданию переходного правительства. В заявлении конституционного суда говорится, что Гоита, занимавший пост «вице-президента переходного периода», сейчас «носит титул президента переходного периода и главы государства».

Напомним, на днях теперь уже бывший временный президент страны Ба Ндау и глава правительства Моктар Уан были арестованы военными после объявления о формировании кабмина. Позднее их освободили.

В августе группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.