Роскомнадзор отправил Disney профилактическое письмо

…из‑за мультфильма, где герой боится рассказать родителям о своей ориентации.

Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Disney из-за короткометражного мультфильма Out, в котором «главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию», сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что российское законодательство запрещает распространение среди детей информации, «отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

«Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей», — отмечается в профилактическом письме, которое ведомство направило телеканалу.

Мультфильм Out вышел на стриминговом сервисе Disney+ в 2020 году. Американское издание IndieWire назвало короткометражку «революционной» из-за репрезентации однополой пары. В феврале 2020 года картина попала в шорт-лист премии «Оскар» в категории короткометражных мультфильмов.

Мультфильм Out, созданный компаниями Pixar и Walt Disney Studios в 2020 году, рассказывает о молодом человеке, который собирается переехать в город вместе со своим парнем и боится сообщить родителям о своей ориентации. Картина вошла в шорт-лист «Оскара» в категории короткометражных мультфильмов.

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