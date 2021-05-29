Познакомьтесь с Джустосом, новым бразильским повстанцем, которого только что поддержали руководители 7 единорогов.

Здесь, в США, концепция использования данных водителя для определения стоимости страховых взносов по автострахованию не нова.

Но на таких рынках, как Бразилия, эта идея по-прежнему считается относительно новой. Новый стартап под названием Justos утверждает, что станет первым бразильским страховщиком, который будет использовать данные водителей, чтобы вознаграждать тех, кто ездит безопасно, предлагая «более справедливые» цены.

И теперь Justos собрал около 2,8 миллиона долларов в посевном раунде, возглавляемом Kaszek, одной из крупнейших и наиболее активных венчурных фирм в Латинской Америке. Big Bets также участвовали в раунде вместе с генеральными директорами семи единорогов, включая Ассафа Ванда, генерального директора и соучредителя Hippo Insurance; Дэвид Велес, основатель и генеральный директор Nubank; Карлос Гарсия, основатель и генеральный директор Kavak; Серджио Фурио, основатель и генеральный директор Creditas; Патрик Сигрис, основатель iFood и Фриц Ланман, генеральный директор ClassPass. Руководители компаний Robinhood, Stripe, Wise, Carta и Capital One также вложили деньги в раунд.

Серийные предприниматели Дхавал Чадха, Хорхе Сото Морено и Антонио Молинс стал соучредителем Justos, а в последнее время работал в различных компаниях Кремниевой долины, включая ClassPass, Netflix и Airbnb.

«Пока мы дружили а то, что все мы трое думали о создании чего-то нового, было совпадением. в Латинской Америке » — сказал Чадха. «Мы потратил два месяца на обучение возможные пути, общение с людьми и инвесторами в США, Бразилии и Мексике, пока мы пришли к идее создания страховой компании, которая может модернизировать сектор, начиная с автострахования ».

В конечном итоге трио решило, что рынок автострахования будет идеальным сектором, учитывая, что в Бразилии, по оценкам, более 70% автомобилей не застрахованы.

Процесс оформления страховки в стране, по любым оценкам, идет медленно. Для получения начального покрытия требуется до 72 часов, а для получения окончательного страхового полиса — две недели. Страховщики также не торопятся с урегулированием претензий, связанных с повреждениями и утратой автомобилей в результате аварий, говорят предприниматели. Они также утверждают, что ценообразование часто бывает несправедливым или прозрачным.

Justos стремится улучшить весь процесс автострахования в Бразилии, измеряя, как люди водят автомобиль, чтобы оценить их стоимость. страховые полисы. Подобно Root здесь, в США, Justos намеревается собирать данные пользователей через их мобильные телефоны, чтобы «более точно и уверенно оценивать различные типы рисков». Таким образом, стартап утверждает, что может предлагать планы, которые на 30% дешевле, чем традиционные планы, и предоставлять скидки каждый месяц в соответствии с моделями вождения каждого клиента в предыдущем месяце.

«Мы измеряем, насколько безопасно люди водят машину, используя датчики на их сотовых телефонах», — сказал Чадха. «Это позволяет нам предлагать более дешевую страховку для пользователей, которые хорошо водят машину, тем самым снижая предвзятость, присущую моделям ценообразования, используемым традиционными страховыми компаниями».

Justos также планирует использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для более быстрого анализа и обработки претензий и машинное обучение для анализа изображений и создания ботов, которые помогают ускорить обработку претензий.

«Мы строим дизайн, ориентированный на мобильные устройства и обслуживание клиентов, цель которого — произвести революцию в страховании в Бразилии, подобно тому, как Nubank сделал с банковским делом», — сказал Чадха TechCrunch. «Мы устраним любые скрытые платежи, много небольшого текста и специального жаргона, связанного со страховкой, который очень сбивает с толку клиентов».

Justos будет предлагать свой продукт напрямую своим клиентам, а также через дистрибуцию. каналы, такие как банки и брокеры.

«Обращаясь напрямую к потребителю, мы можем привлекать пользователей дешевле, чем наши конкуренты, и возвращать экономию нашим пользователям в виде более низких цен», — сказал Чадха.

Клиенты смогут приобрести страховку через приложение, веб-сайт Justos или даже через WhatsApp. На данный момент компания только добавляет потенциальных клиентов в список ожидания, но планирует начать продажи полисов позже в этом году.

По словам Чадхи, во время пандемии сектор автострахования в Бразилии сократился на 1%.когда ситуация снова откроется, появится скрытый спрос.

У Justos есть и социальная составляющая. Justos намерен ограничить свою прибыль и отдать оставшуюся выручку некоммерческим организациям.

У компании также есть амбициозная цель: сделать страхование доступным для всех во всем мире и сделать дороги безопаснее.

«Люди будут сталкиваться с повседневными рисками с большим чувством безопасности и приключений. Дорожно-транспортные происшествия резко сократятся в результате стимулирования более безопасного вождения, и улицы станут безопаснее », — сказал Чадха. «В центре внимания страховой отрасли будут люди, а не прибыль».

Justos планирует использовать свой новый капитал для организации операций, таких как формирование партнерских отношений с перестраховщиками и страховой компанией для фронттинга, поскольку она начинает работу как MGA (управляющий генеральный агент).

Он также работает над созданием своих продуктов, таких как приложения, серверные части и внутренние операционные инструменты, а также разрабатывает все свои процессы для андеррайтинга, претензий и финансирования. Команда Justos по обработке и анализу данных также разрабатывает собственную модель ценообразования.

Стартап будет ориентирован на Бразилию с планами по расширению в Латинской Америке, затем в Иберии и Азии.

Энди Янг из Kaszek сказал, что его компания была впечатлена предыдущим опытом команды и страстью к тому, что они создают.

«Это огромное пространство, созревшее для инноваций, и это тот тип команды, который может вывести его на новый уровень», — сказал Янг TechCrunch. «Команда has принятый подход к созданию страховой платформы, которая сочетает ориентацию на потребителя и данные для производства чего-то, что не только дешевле и вознаграждает за безопасность, но и, как предполагает бренд на португальском языке, является более справедливым ».