Когда-то модное слово, цифровая трансформация меняет рынки

Понятие цифрового Во время пандемии COVID-19 трансформация превратилась из модной шутки в критический и ускоряющийся факт. Изменения, вызванные глобальным переходом к удаленной работе и учебе, бесчисленны, но в сфере бизнеса они привели к изменению корпоративного поведения и ожиданий потребителей — изменений, которые были обнаружены в огромном количестве отчетов о прибылях и убытках на этой неделе.

TechCrunch может иметь тенденцию ориентироваться на частные компании, но мы следим за публичными компаниями в мире технологий, поскольку они часто дают подсказки, заметки и другие указания о том, как могут быть стартапы. Однако в этом случае мы работаем в обратном порядке; стартапы уже несколько кварталов говорят нам, что их рынки набирают обороты, поскольку покупатели меняют свое покупательское поведение, что дает очевидное преимущество для компаний, помогающих клиентам перейти в цифровую сферу. И результаты публичных компаний теперь подтверждают перспективу стартапов.

Ускорение цифровой трансформации реально, и у нас есть данные, подтверждающие эту точку зрения.

Далее следует дайджест заметок о последних результатах доходов от Box, Sprout Social, Yext, Snowflake и Salesforce. Чтобы сэкономить время, мы подойдем к каждому в микро, но, как всегда, придется еще покопаться, если у вас есть время. Пошли!

Доходы предприятий растут

Начав с Yext, компания превзошла ожидания в последнем квартале. Сегодня его акции выросли на 18%. А телефонный разговор с генеральным директором компании Ховардом Лерманом подтвердил наш общий тезис об ускорении цифровой трансформации.

Короче говоря, эволюция Yext от компании, которая вводила корпоративную информацию во внешние поисковые системы к созданию и продаже самой поисковой технологии, нашла отклик на рынке. Почему? Лерман объяснил, что потребители все больше и больше ожидают цифровых услуг в ответ на свои вопросы — «кто хочет позвонить по номеру 1-800», — риторически спросил он, — что вынуждает компании пересмотреть то, как они обрабатывают запросы клиентов.

В свою очередь, эти компании ищут такие компании, как Yext, которые предлагают технологии, позволяющие лучше отвечать на запросы клиентов в цифровом формате. Это удобно для клиентов и может сэкономить компании деньги, так как колл-центры дороги. Изменение поведения, ускоренное пандемией, вынуждает компании адаптироваться, побуждая их покупать больше подобных цифровых технологий.

Это доказательство того, что трансформация не должна быть драматичной, чтобы оказывать сильное влияние на то, как корпорации покупают и продают в Интернете.