 

Ученые заявили о вреде для женщин работы в ночное время

28.05.2021, 23:54, Разное
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Греческие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили возможные причины одного из заболеваний, характерных для женского организма – эндометриоза. По словам исследователей, у представительниц прекрасного пола, работающих в ночное время суток, риск появления упомянутой болезни значительно повышен.
Результаты исследования греческих медиков, представленные в рамках Европейского конгресса эндокринологов, позволили им сделать вывод о том, что одной из серьезных причин возникновения эндометриоза у женщин может стать работа ночью, приводящая к сбою внутренних “биологических часов”. Эксперты заявили, что обнаружили наличие негативно измененных генов, коррелирующих с упомянутым отклонением режима дня, в разросшихся клетках эндометрия. Эта тенденция, таким образом, и спровоцировала экспрессию генов в нормальной ткани по сравнению с пораженной.

Эндометриоз является довольно распространенным заболеванием, присутствующим, согласно статистике, у примерно 10% женского населения планеты. Как объясняют медики, провоцируется оно приживанием и дальнейшим функционированием тканей эндометрия вне пределов матки. Такая динамика приводит к появлению хронического воспаления, вызывающего сильные боли внизу живота и обусловливающего наличие крайне болезненных менструаций. Материалы научной работы были опубликованы в The Sun.

Источник: doctorpiter.ru



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