 

Учёные назвали сок, сокращающий риск инфицирования SARS-CoV-2

28.05.2021, 23:54, Разное
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Немецкие учёные назвали напиток, сокращающий риск инфицирования SARS-CoV-2. Это сок из черноплодной рябины.
Исследователи, представляющие Институт молекулярной вирусологии, в ходе эксперимента выявили, что сок из черноплодной рябины подавляет в организме человека коронавирус на 97 процентов. Оказалось, что в этом напитке содержится порядка 80% полифенолов. Рябиновый фреш за счёт обилия витаминов и минералов помогает человеческому организму справиться с любыми респираторными заболеваниями, а ещё препятствует авитаминозу, снижает кровяное давление, приостанавливает развитие атеросклероза, нормализует работу эндокринной системы и минимизирует проявление аллергии.

Подобные результаты были получены при изучении зелёного чая и сока граната. За счёт кислой среды эти напитки помогают бороться не только с гриппом, но и ковидом.

Учёные рекомендуют полоскать исследуемыми напитками ротовую полость, что позволит снизить вирусную нагрузку и сократить риск передачи инфекции SARS-CoV-2 окружающим. Стоит отметить, что респираторные вирусы зачастую находятся в носоглотке и ротовой полости, поэтому при правильной профилактике инфекция не сможет проникнуть в дыхательные пути.

Источник: avoka.do



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