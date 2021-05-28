 

Дефицит В12 может вызывать «необычную и глубокую» боль в теле

28.05.2021, 23:54, Разное
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Медики предупредили, что дефицит В12 может вызвать необычную и глубокую боль в теле. По их словам, проблема нехватки данного витамина в последнее время встречается очень часто.
Витамин В12 борется с усталостью, поддерживает нервную систему и клетки крови. Одним из признаков, свидетельствующих о его недостатке, является глубокая и пронзительная боль. Эти дискомфортные ощущения не похожи на болевые сигналы, которые присутствовали ранее. Иногда пациенты сравнивают состояние с ударом электрическим током.

Человек может испытывать боковой нервный шок. В данном случае боль появляется в бедре и на участках вдоль ребер. Подобная вспышка может быть, как единичной, так и множественной. Когда наблюдается нехватка В12, в организме не вырабатывается достаточное количество миелина. Без него могут повреждаться нервы, поэтому появляются болезненные и дискомфортные ощущения.

Признаком недостатка В12 считается повреждение периферических нервов. Чаще всего боль возникает в руках и ногах, человек испытывает онемение и жжение. Раньше с подобными проблемами сталкивались в основном пожилые люди, но сейчас подобная симптоматика фиксируется и у представителей молодого поколения.

Источник: www.medikforum.ru



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