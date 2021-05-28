Личный самолет диктатора Чаушеску продали за €120 тыс.

Самолет Rombac Super One-Eleven был первым реактивным пассажирским самолетом, произведенным в Румынии. Он был изготовлен в Бухаресте по лицензии Британской авиастроительной корпорации.

Первый самолет Rombac Super One-Eleven был завершен в августе 1982 года, а первый официальный полет совершили 20 сентября 1982 года в аэропорту Бэняса.

Проданный в четверг самолет входил в состав флота Чаушеску с 1986 года по декабрь 1989 года, когда он был свергнут, а затем казнен вместе со своей женой Еленой. Неизвестно, летал ли Чаушеску на нем сам.

Помимо самолета, на аукционе за €95 тыс. был продан автомобиль Paykan Hillman Hunter, подаренный Чаушеску в 1974 году шахом Ирана. Первоначально автомобиль был выставлен на аукцион по цене от €4 тыс.

Контекст:

Чаушеску возглавлял коммунистическую Румынию с 1965-го по 1989 год. Он был свергнут в результате революции в декабре 1989-го.

Чрезвычайный военный трибунал признал Чаушеску виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в вооруженном выступлении против народа и государства и геноциде, и приговорил к расстрелу. Его вместе с супругой Еленой казнили сразу после вынесения приговора – 25 декабря 1989 года.

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