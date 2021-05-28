Белорусской оппозиционерке Колесниковой не разрешают встречаться с родными – сестра

“К сожалению, я не имею возможности общаться с Марией. Все это время – более восьми месяцев – она находится под стражей, ей не разрешены встречи с родственниками, наш папа живет в Минске и не может увидеться с ней, ему в этом отказывают”, – сообщила она.

При этом Колесникова, по словам сестры, “искрит оптимизмом”.

“Об этом постоянно передают адвокаты Марии, также мы это видим из ее писем. Маша вообще не падает духом”, – заверила ее сестра.

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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