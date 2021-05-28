Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса – МИД Украины

По его мнению, основными темами встречи являлись укрепление политико-военного сотрудничества и вопросы дальнейшей мягкой интеграции Беларуси в Россию.

“Речь идет о мягких механизмах без слишком глубоких политических надстроек. Например, речь идет о так называемых дорожных картах в отдельных сферах сотрудничества. В настоящее время правительство Беларуси утвердил 26–27 дорожных карт. и российская сторона настаивает на том, чтобы были утверждены и другие чувствительные, в частности речь идет об углубленном сотрудничестве в налоговой сфере. Логичным шагом в завершение станет переход к единой валюте”, – отметил Енин.

Енин опасается, что на этой встрече российская сторона будет пытаться склонить Минск поддержать РФ в чувствительных вопросах украинской повестки дня, в частности по вопросам Донбасса и Крыма. По его мнению, это может стать одним из элементов платы за дальнейшую поддержку белорусского режима.

“Каким образом противодействовать этому – на это сфокусировано внимание всех наших причастных министерств и ведомств. Мы уже активно работаем над укреплением международной коалиции, над усилением санкционных режимов. Одним из практических шагов, который удается сегодня – формирование международной коалиции вокруг “Крымской платформы”, – рассказал заместитель главы МИД.

Контекст:

28 мая состоялась встреча Путина и Лукашенко. Темами встречи были заявлены экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, “реагирование на внешнее давление и санкционную политику”, а также “дальнейшие шаги и работа правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства”.

Лукашенко говорил, что привез на встречу с Путиным документы по ситуации с самолетом компании Ryanair, который был принудительно посажен в Беларуси. Официальных заявлений для прессы после встречи не было, они запланированы на 29 мая.

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