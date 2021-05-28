 

Мнение: Рядом с Протасевичем

28.05.2021, 23:48, Разное
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После того, как Протасевичу был произведен деанон, продолжают всплывать подробности его службы в нацистскому полку "Азов".
В частности, напоминают о том, с кем служил Протасевич. На первом фото рядом с ним стоит лысый нацист Станислав Гончаров служивший в "Азове" в 2014-2016-м годах.


В борьбе за свободу Европу.

Ниже, фото Протасевича в госпитале после ранения.

Источник: Colonel Cassad



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