Мнение: Рядом с Протасевичем
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После того, как Протасевичу был произведен деанон, продолжают всплывать подробности его службы в нацистскому полку "Азов".
В частности, напоминают о том, с кем служил Протасевич. На первом фото рядом с ним стоит лысый нацист Станислав Гончаров служивший в "Азове" в 2014-2016-м годах.
В борьбе за свободу Европу.
Ниже, фото Протасевича в госпитале после ранения.
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Источник: Colonel Cassad
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