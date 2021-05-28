Fox News – ещё больше бомжей и наркоманов — в аэропорту Лос-Анджелеса хотят устроить палаточный лагерь

Калифорнийские города наводнены наркоманами и бродягами, однако власти не стремятся с этим бороться. Член городского совета Лос-Анджелеса Майк Бонин планирует создать новые палаточные городки для бездомных — в аэропорту и престижных районах. «Это конец Лос-Анджелеса», — сетует ведущий Fox News Такер Карлсон.

Если вам интересно состояние страны, поглядите вокруг. Что вы видите? Как это смотрится? Чище, красивее? Больше порядка? Или меньше? Эта тема уже давно в центре нашего внимания, потому что это значимый показатель. Может быть, более значимый, чем дурацкие цифры, которые выдаёт вам Уолл-стрит или Вашингтон и которые на самом деле ни о чём не говорят.

Для первого эпизода Tucker Carlson Originals на Fox Nation мы побеседовали с жителями Чикаго, которые говорят, что местные прокуроры перестали следить за исполнением закона. И мы нашли тому подтверждения. Мы заполучили тысячи часов ранее не опубликованных видеозаписей с камер наблюдения — на них видно, на что похожа жизнь в Чикаго за пределами Лупа* и богатых районов. Это просто ужас. Люди ходят по улицам голыми, людей расстреливают среди бела дня… Это действительно о многом говорит. И ещё люди живут на улицах.

В нашем документальном фильме из пяти частей «Американская антиутопия» мы рассказываем о бродяжничестве и наркомании по всему Сан-Франциско. Это, может быть, самый красивый из наших городов, наш Кейптаун. Мы засняли наркоторговцев, продающих героин среди бела дня. Мы поговорили с предпринимателем, которого неоднократно избивали бродяги. И его история не была чем-то необычным.

Мы знаем, почему это происходит. Это происходит из-за плохого руководства и плохих законов. Например, калифорнийское Предложение 47 наряду с безответственными постановлениями Апелляционного суда девятого округа позволило бродягам, наркоманам и преступникам захватить общественные места в целых городах. Прокуроры больше не заводят уголовные дела против тех немногих, кого ещё арестовывают.

И так не только в Сан-Франциско. Корреспондент Fox News Лоуренс Джонс отправился в Венис-Бич, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Это место полностью наводнено людьми, живущими на улице.

FOX NEWS: Это не лагерь, это жилища. Вы видите драки, огнестрельное оружие, ножи, пожары, повседневное употребление наркотиков.



ЖЕНЩИНА: Иногда не осознаёшь, посреди чего ты живёшь. А потом посмотришь видео и скажешь: «Погодите-ка, я же там живу!»

МУЖЧИНА: Сегодня была уборка.



FOX NEWS: Как часто они проводят эту уборку?

ЖЕНЩИНА: Это был первый раз за несколько месяцев.

FOX NEWS: Месяцев?

ЖЕНЩИНА: Месяцев. Это не гуманно и не сострадательно.

МУЖЧИНА В МАСКЕ: Будь я членом (городского. — ИноТВ) совета, я бы сейчас был здесь, говорил бы с вами и с этими людьми, спрашивал бы, что мы собираемся с этим делать.



ЖЕНЩИНА: Городской совет разрешил им быть ещё не на самом дне…



Это Венис, Калифорния. Красивое местечко. Его построили как этакую утопию. С каналами. Теперь это район бедствия. Как и весь Лос-Анджелес. Однако член городского совета Майк Бонин пытается сделать ситуацию ещё хуже. Больше палаточных городков наркоманов и бродяг в западной части города. Он хочет, чтобы лагерь бездомных был и в LAX, в аэропорту. А также в Марина-дель-Рей, на пляже, и в Пасифик-Палисейдс. Это конец Лос-Анджелеса. Разумеется. Некоторые люди это поняли, и с них хватит. Петиция с требованием остановить этот план уже собрала более 19 тысяч подписей.



Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.



* Чикаго-Луп — исторический деловой центр Чикаго (прим. ИноТВ).