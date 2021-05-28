 

Euronews – Байден представил конгрессу законопроект бюджета с дефицитом в $2 трлн

28.05.2021, 23:42, Новости дня
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Президент США Джо Байден представил в конгресс первый законопроект бюджета на общую сумму $6 трлн, при этом расходы превышают доходную часть почти на $2 трлн. По словам Байдена, его проект по стимулированию экономики поддерживают даже республиканцы. Предполагается, что основные расходы должны пойти на поддержку здравоохранения и социальной сферы, передаёт Euronews.

На Капитолийский холм отправлен проект федерального бюджета США. Его объём составляет шесть триллионов долларов. В законопроекте уже заложено превышение расходов над доходной частью на без малого два триллиона — несмотря на то, как подчёркивается, что нынешняя администрация предусмотрела насыщение доходной части новыми налогами или увеличение прежних сборов. 

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Резюмируем: уровень инфицирования падает, число летальных исходов от COVID-19 уменьшается, вниз идёт и безработица. Количество тех, кто получает бесплатные продукты, снижается. Число привитых растёт. Создаются новые рабочие места, у всё большего количества людей появляются доступные медстраховки. Америка движется в правильном направлении. Даже мои друзья-оппоненты — республиканцы в конгрессе, поддержали наш план стимулирования экономики. Я не собираюсь тут называть имена, но как только они вернулись к избирателям в свои округа — они тут же им похвастались, что такой план есть и принят. 

Основной статьёй трат станет здравоохранение — в частности, программа Medicare. Солидное увеличение ожидается и в социальных сферах. 

Президентская прерогатива — представить законопроект бюджета. Обсуждать его, принимать его, менять его, вносить поправки могут лишь законодатели. В США контроль над бюджетом и тратами — компетенция исключительно этой ветви власти. 

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года. 



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