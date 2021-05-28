WSJ – из-за «поведения России» США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

США, вышедшие при Дональде Трампе из Договора по открытому небу, приняли решение не возвращаться в соглашение и при Джо Байдене, пишет The Wall Street Journal. Как заявил Госдеп, своим поведением Москва не похожа на «партнёра, нацеленного на укрепление доверия».



Reuters

Администрация президента США Джо Байдена решила не вступать снова в Договор по открытому небу с Россией, пишет The Wall Street Journal. По словам Госдепартамента, нарушения Москвы и её неспособность предпринять меры, чтобы вернуться к соблюдению своих обязательств, подрывают соглашение.

«Поведение России, включая её недавние действия по отношению к Украине, не соответствует поведению партнёра, нацеленного на укрепление доверия», — прокомментировала представитель американского дипведомства.

Российское посольство на момент публикации статьи на запрос о комментарии не ответило.* При этом, как обращает внимание издание, в прошлом году Москва выразила сожаление по поводу решения США о выходе из соглашения и отметила, что этот шаг будет иметь «негативные последствия» для европейской безопасности.

С учётом последнего решения США отказаться от «открытого неба», на сегодня единственным соглашением, регулирующим стратегическое соперничество между Америкой и Россией, остаётся СНВ-III, заключённый при экс-президенте Бараке Обаме и продлённый в этом году администрацией Байдена.

Основной задачей Договора по открытому небу, заключённому в 1992 году, было снижение риска конфликта. Соглашение разрешало свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве государств-участниц, стран бывшего СССР и Запада. Договор вступил в силу в 2002 году.

В мае 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа оповестила участников соглашения, в котором состоят ещё 34 страны, о своём намерении покинуть договор. Американские власти тогда заявили, что РФ нарушает условия соглашения, ограничивая доступ для полётов западных самолётов над своей территорией, но при этом пользуясь возможностью летать над США и собирать секретную информацию об американской инфраструктуре. В ноябре Вашингтон официально вышел из договора.

В ходе своей предвыборной кампании Джо Байден критиковал решение Дональда Трампа покинуть «открытое небо» и говорил, что все проблемы с Россией необходимо решать в ходе процедур, установленных соглашением. После выхода Америки из договора эксперты много спорили по поводу того, каким образом США смогут вновь вступить в «открытое небо» при Байдене. Одна из сложностей заключалась в том, что американские ВВС решили списать самолёты, на которых они почти 30 лет летали на разведывательные миссии над Россией. Но тогда власти решили, что это не помешает участию в соглашении, поскольку американские военные могут летать совместно с европейскими союзниками.

* Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу. Он отметил, что «договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и РФ он во многом потеряет свою жизнеспособность».