 

Политолог Сатановский: Лукашенко будет “выбивать” из Путина новые бонусы

28.05.2021, 23:32, Разное
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Правительство Украины 28 мая одобрило закрытие воздушного пространство страны для пассажирских самолётов Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair. В ответ Минск остановил экспорт бензина А-95 в Незалежную.

Известный российский экономист и политический аналитик Евгений Сатановский считает, что поставки топлива не возобновятся, как минимум, – до тех пор, пока давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его режим не ослабится. Сатановский отметил, что таким образом Батька поставил Украину в один ряд с Литвой и Латвией, которым не так давно перекрыл транзит товаров через порты.

По мнению специалиста, эта ситуация может сказаться и на отношениях Минска и Москвы: скорее всего, следующим ходом Лукашенко будет попытка “выбить” из президента России Владимира Путина поддержку в виде новых бонусов и преференций в обмен на углубление интеграции. Политолог напомнил, что прежде в подобных случаях Батька поступал схожим образом.

При этом Евгений Сатановский похвалил белорусского лидера за профессионализм: эксперт пояснил, что такой вариант является для него практически беспроигрышным, поскольку на Западе больше всего боятся дальнейшего сближения России и Белоруссии. Вполне вероятно, что это вынудит европейцев сбавить накал страстей в отношении Минска, сообщает телеканал “Царьград”.



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