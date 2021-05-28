Движение судов через Босфор восстановлено

Танкер RAVA, из-за которого оказалось остановлено движение по проливу Босфор, отбуксировали к месту якорной стоянки, сообщило главное управление береговой охраны Турции.

Танкер «буксируется к месту якорной стоянки в сопровождении двух буксиров». Администрация Стамбула сообщила, что «в результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет», передает РИА «Новости».

Представитель главного управления береговой безопасности Турции сообщил, что «движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ», передает ТАСС.

Напомним, в Стамбуле было остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера. Кроме того, 28 мая сообщалось, что в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Maersk Emerald. Его удалось отбуксировать. В марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give.