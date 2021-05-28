 

Удобный и даже женственный: как создавать модные луки в маскулинном стиле летом

28.05.2021, 23:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модные тенденции постоянно меняются и наполняются новыми сочетаниями и идеями. Если раньше лето у женщин ассоциировалось с яркими юбками и легкими платьями, то сейчас это могут быть деловые пиджаки и строгие прямые брюки. В такой одежде также можно выглядеть эффектно и стильно.

Красивое сочетание

Модные границы между женским и мужским гардеробом практически стерты, поэтому можно экспериментировать и сочетать разные варианты одежды.

Хотя многие женщины боятся добавлять маскулинные нотки в свой образ, чтобы не показаться чересчур смелыми и сильными. Стилисты советуют не ограничивать себя только платьями и легкими нарядами и наполнить гардероб более строгой одеждой, которая поможет подчеркнуть образ стильной и уверенной в себе женщины.

Это не означает, что нужно полностью менять всю одежду, достаточно включить в гардероб прямые брюки или обычную белую рубашку. Модным будет сочетание вещей на пару размеров больше с основными элементами гардероба.

Свободные рубашки, прямые широкие брюки, эффектные пиджаки на размер больше помогут создать образ стильной современной женщины, которая ценит в одежде практичность и комфорт.

Варианты сочетания

Раньше мужские пиджаки на женских плечах выглядели странно и даже безвкусно. Сейчас это настоящий хит сезона, без которого нельзя представить гардероб истинной модницы.

Мягкие светлые оттенки органично сочетаются с остальной летней одеждой и помогают создать красивый дуэт на каждый день. Стилисты советуют обратить внимание на оттенки голубого, синего и желтого, ведь именно они будут на пике популярности для пиджаков.

В сочетании со свободными прямыми брюками и удобными кроссовками получится настоящий хит сезона. Такой наряд не только подчеркнет чувство вкуса, но и поможет скрыть мелкие недостатки фигуры и визуально сделать силуэт более утонченным и женственным.

Если нужно сделать акцент на талии, то пояс поверх пиджака решит эту проблему.

На каждый день

Добавление в гардероб объемных вещей поможет решить проблему сочетания, ведь такие варианты идеально подходят к разным стилям и могут органично дополнить любой образ.

Широкие вещи можно всегда сделать уже с помощью пояса и таким образом добавить акцент на тонкую талию. Такие вещи не выглядят грубыми, они помогают раскрыть особенности женской фигуры.

Джинсы и пиджак, широкие брюки, свитшоты и лонгливы будут на пике популярности в летнем сезоне и помогут создать практичный гардероб на каждый день.

В плане сочетания оттенков не нужно ограничиваться несколькими цветами и можно составить себе яркий гардероб из контрастных вещей. Даже в деловых элементах такое сочетание будет выглядеть довольно красиво и оригинально, раскрывая чувство вкуса и женскую уверенность.

Одежда может сочетаться как с деловыми туфлями или элегантными каблуками, так и с повседневными кроссовками. Главный посыл этого сезона в моде – чувство уверенности и желание раскрыть себя. Именно на этом стилисты советуют акцентировать внимание при составлении гардероба и выборе базовых вещей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.12 / Оскар Кучера назвал ТНТ любимым каналом после закрытия «Дома-2»

30.03 / Ученые назвали человека способным вырабатывать смертельный яд

21.04 / “Формы вернутся”: Ольга Картункова оригинально представила свой кулинарный шедевр

18.10 / Мнение: Протесты в Минске. 18.10.2020

28.01 / «Поедут на кукурузу» – Байден рассказал о готовящейся в США реформе высшего образования

24.06 / Анне Михалковой выплатили месячное пособие на ребенка

20.05 / Мнение: Как жили рабочие до революции, детские сады в РИ и педальные русские горки

08.01 / Оскар Айзек станет Лунным рыцарем в сериале Disney

14.03 / Учёные доказали, что дефицит витамина С может вызвать высокое давление и инсульт

24.05 / Ученые разрабатывают напоминающую сэндвич с беконом аккумуляторную батарею

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика