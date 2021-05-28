 

Врач-диетолог клиники управления здоровьем назвала идеальные продукты для быстрого похудения

28.05.2021, 23:06, Разное
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На днях Наталья Пугачева, врач-диетолог клиники управления здоровьем Института Персонализированной медицины Университета им. И. М. Сеченова, назвала безупречные продукты для быстрого похудения. По словам эксперта, таковыми являются сельдерей, шпинат и лук, так как они содержат много клетчатки, калия, аскорбиновой и фолиевой кислот. Что еще рассказала Наталья Пугачева, читайте далее.

Мнение эксперта

Наталья Пугачева сообщила, что сельдерей, лук и шпинат хорошо употреблять в измельченном виде и заправленными постным маслом. Кроме того, худеющим следует есть различные виды капусты: в них находятся кальций, пищевые волокна, магний, витамины. Квашеная же капуста помогает улучшить деятельность кишечника.

«Фруктовые кислоты и клетчатка стимулируют работу ЖКТ, большой объем калия, магния и марганца поддерживает энергетический обмен, перемещение нервных импульсов на требуемом уровне, – заявила Пугачева. – Тем, кто желают избавиться от лишних килограммов, также следует есть свеклу и ее ботву, огурцы. А еще им нужно употреблять термодженики, то есть пряные и острые овощи. К ним относятся перец чили, горчица разных видов, хрен и чеснок. На организм они оказывают антиоксидантное и антисептическое влияние».

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Ранее жительница Индии заявила, что ей удалось похудеть. Всего за пару лет женщина смогла сбросить 50 кг лишнего веса. 30-летняя Чанчал Малхотра сообщила, что ее предельная масса была равна 125 кг, но за 2 года она сумела достичь отметки в 73 кг. Женщина сказала, что начала набирать вес после того, как ее родители расстались. Именно тогда она пристрастилась к вредной пище.

А диетолог Ирина Бережная рассказала, почему человеку иногда очень хочется съесть что-нибудь соленое или сладкое. В первом случае это может быть сигналом о наличии опасного недуга, особенно если пища постоянно кажется несоленой. Во втором организм пытается восполнить запасы энергии после умственных и физических нагрузок.



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