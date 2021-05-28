 

Пламенное прошлое проливает новый свет на будущее глобального изменения климата

28.05.2021, 23:05, Разное
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Вековые частицы дыма, сохранившиеся во льду, раскрывают огненное прошлое Южного полушария и проливают новый свет на будущие последствия глобального изменения климата, согласно новому исследованию, опубликованному в Достижения науки.

«До сих пор масштабы прошлой пожарной активности и, следовательно, количество дыма в доиндустриальной атмосфере не были должным образом охарактеризованы», — сказал Пэнфэй Лю, бывший аспирант и докторант Гарвардской школы им. Джона А. Полсона. Технические и прикладные науки (SEAS) и первый автор статьи. «Эти результаты имеют важное значение для понимания эволюции изменения климата с 1750-х годов до сегодняшнего дня, а также для прогнозирования будущего климата».

Одна из самых больших неопределенностей, когда дело доходит до прогнозирования будущих последствий изменения климата, заключается в том, насколько быстро температура поверхности будет расти в ответ на увеличение выбросов парниковых газов. Предсказать эти температуры сложно, поскольку он включает расчет конкурирующих эффектов потепления и охлаждения в атмосфере. Парниковые газы улавливают тепло и нагревают поверхность планеты, в то время как аэрозольные частицы в атмосфере от вулканов, пожаров и других источников возгорания охлаждают планету, блокируя солнечный свет или создавая облачный покров. Понимание того, насколько чувствительна температура поверхности к каждому из этих эффектов и как они взаимодействуют, имеет решающее значение для прогнозирования будущих последствий изменения климата.

Многие из сегодняшних климатических моделей полагаются на прошлые уровни парниковых газов и аэрозолей, чтобы подтвердить свои прогнозы на будущее. Но есть проблема: хотя доиндустриальные уровни парниковых газов хорошо задокументированы, количество дымовых аэрозолей в доиндустриальной атмосфере — нет.

Чтобы смоделировать дым в доиндустриальном Южном полушарии, исследовательская группа обратилась к Антарктиде, где лед удерживал частицы дыма, исходящие от пожаров в Австралии, Африке и Южной Америке. Ученые и соавторы исследования, Джозеф МакКоннелл и Натан Челлман из Исследовательского института пустынь в Неваде, измерили сажу, ключевой компонент дыма, отложившуюся в массиве из 14 ледяных кернов со всего континента, многие из которых предоставлены международными организациями. соавторы.

«Сажа, отложившаяся во льду ледника, напрямую отражает прошлые концентрации в атмосфере, поэтому хорошо датированные ледяные керны обеспечивают наиболее надежные долгосрочные данные», — сказал МакКоннелл.

То, что они обнаружили, было неожиданным.

«В то время как большинство исследований предполагало, что в доиндустриальную эпоху возгораний было меньше, ледяные керны предполагали гораздо более пламенное прошлое, по крайней мере, в Южном полушарии», — сказала Лоретта Микли, старший научный сотрудник по взаимодействию химии и климата в SEAS и старший автор книги бумага.

Чтобы учесть эти уровни задымления, исследователи провели компьютерное моделирование, учитывающее как лесные пожары, так и методы сжигания коренных народов.



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