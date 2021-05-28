 

Новая версия iPadOS ограничивает мощность фирменных планшетов

28.05.2021, 23:02, Новости дня
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Планшеты iPad Pro смогут использовать всего лишь пяти гигабайт оперативной памяти после обновления фирменной операционной системы iPadOS. Эксперты теряются в догадках: зачем разработчик сделал это?

По мнению части специалистов, данная ситуация еще раз доказывает, что оборудование «яблочной» компании стабильно и намного опережает по своим возможностям тот софт, который предлагает для него сам Apple.

Впрочем, есть и другие причины для данных ограничений. Дело в том, что новые устройства должны все-таки выполнять одновременно много задач. Кроме того, дисплеи нового поколения требуют выделения значительно большего количества ресурсов. Данные ограничения помогут избежать зависаний.



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