Мнение: Почему маски

Про людей, которые со скепсисом или даже протестом реагируют на “антиковидные меры” типа “масочно-перчаточного режима” или тотальных локдаунов, наши противники говорят – “Они не верят в ковид!” И спорить бесполезно – это такое свойство массового сознания, о котором еще в 19 веке писали классики социологии: массовое сознание невосприимчиво к деталям, оно стремится всё многообразие мира свести к простым дихотомиям. Соответственно, и отношение к ковиду для широкого круга обывателей может быть только двух типов: или верить “учОным”, послушно бояться, носить маски и выполнять все предписания властей – или не верить ни во что и (как делали иные “активисты” год назад – ролики в сети) ходить и слизывать мокроту ковидных больных, которые они сплевывали, откашливаясь, типа доказывая, что “никакого ковида нет”.

Массы готовы истово воспринимать эти ложные дихотомии, поскольку реальность не только сложнее, но и сильнее пугает. Суть же в том, что нормальный “ковид-диссидент” вовсе не отрицает ковид или коронавирус как таковой. Мы не отрицаем, что есть такая болезнь, равно как не отрицаем, что кто-то от такой болезни может и умереть. Не отрицаем, что могут быть серьезные осложнения, а сама болезнь может протекать достаточно тяжело.

Правда, вопрос в шансах. Какова вероятность нарваться именно на реально опасные последствия заражения, вроде смерти или инвалидности? Накопленная статистика показывает, что вероятность довольно маленькая. Как, скажем, в ДТП ведь реально гибнут люди, машины имеют свойство сталкиваться, даже те, кто выжил в авариях, порой становятся инвалидами на всю жизнь; однако (пока) никто ведь не призывает на этом основании перестать пользоваться автомобилями вовсе или, скажем, устраивать “локдауны” на дорогах, запрещая автомобилям ездить, “чтобы спасти человеческие жизни”?

А самое главное противоречие ковид-диссидентов – это отношение к так называемым “антиковидным мерам”. Именно его труднее всего принять простым обывателям – поскольку суть возражений заключается в отрицании их действенности и реальной защиты. Ведь по сути, весь “антиковид” – суть самообман трудящихся масс. Печальная правда заключается в том, что всякие “локдауны”, “удаленки” и даже еще более вопиющие нарушения гражданских прав типа “запрета выходить на улицу” или вовсе не влияют, или очень слабо влияют на распространение вирусов… зато очень резко сказываются на состоянии экономики и качестве жизни. То есть эти меры БЕСПОЛЕЗНЫ. Это проявление пресловутого “активизма”, когда “Надо же что-то делать, ведь нельзя просто так сидеть – давайте делать хоть что-нибудь!!!”

Но активизм ради активизма – бессмыслица, причем – бессмыслица вредная и опасная.

В еще большей степени сказанное относится к обязательному ношению масок. Хоть верь, хоть нет – но то, что говорили обладатели здравого смысла в самом начале безумия, так и осталось правдой сейчас, но подтверждено бесчисленными и независимыми научными исследованиями: МАСКИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВИРУСОВ. Более того: и респираторы тоже не защищают. Вирусы просто очень маленькие; массы плохо учились в школах на уроках биологии, поэтому просто не представляют, НАСКОЛЬКО маленькие.

И этим незнанием по всему миру активно пользуются власти – хотя во власти, думается, много циников, которые всё прекрасно понимают, и сознательно занимаются ИБД – имитацией бурной деятельности. Просто потому, что массам надо “показать заботу”, а также убедить, что “власти не бьют баклуши, а решительно пресекают”.



Очень хороший СВОДНЫЙ материал подготовили неизвестные энтузиасты касательно “эффективности масок”. Там сотня страниц ссылок на исследования и эксперименты, сведения о которых публиковались в научных журналах. Вот, скажем, ключевая тема из этой брошюры – “улавливают ли маски мелкие капли”. Это главный вопрос всей “масочной” вакханалии: ведь если есть мелкие капли, способные легко проходить сквозь поры маски – весь их смысл полностью теряется. И вот:

И вторая часть – добивание: оказывается, что вирусы (если они вообще есть) обычно концентрируются как раз в мелких каплях – в аэрозолях!

Было бы ошибкой отождествлять респираторные капли с вирусами, далеко не все частицы содержат вирусы даже у заведомо больных людей. Тем не менее, концентрации вирусов в воздухе внутри помещений и непосредственно в дыхании и кашле существуют главным образом в виде мельчайших аэрозольных частиц:

Материал из разряда “снимающий все вопросы”. Вывод из него однозначный – маски против вирусов бесполезны и даже вредны. Последует ли отмена “масочного режима”? Очевидно, нет. Едва ли найдется политик, который найдет у себя смелость выступить с честным заявлением: “Уважаемые граждане! Да, ковид – реальное заболевание, да, у вас есть риск заболеть, и да – у нас нет способов защититься от коронавируса методами государственного принуждения, мы можем сделать только хуже, а не лучше, поэтому мы не будем делать ничего. Просто смиритесь, что ваша безопасность чуть-чуть уменьшилась – увы, такова природа”.

Такого политика снесут – и призовут Волшебника, который пообещает “наказать”, “призвать к порядку” и “победить вирус” силами полиции, армии и МЧС. Честность – плохая политика. Люди ХОТЯТ, чтобы им врали и их принуждали – лишь бы не оказаться наедине с суровой правдой.

UPD. Ошибся насчет автора чудесного обзора о неэффективности масок. Это вполне реальный человек, ученый-физик.

“Игорь Николаевич Пашев родился 29 сентября 1981 г. в п. Североонежск Плесецкого района Архангельской области. В 1998 г. окончил среднюю школу Североонежска, а также двухлетнюю заочную физико-математическую школу при Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). В том же году поступил на 1-й курс физического факультета ПГУ. По окончании учёбы на физфаке в 2003 г. поступил в аспирантуру ПГУ по специальности 01.04.04 — «Физическая электроника». 20 апреля 2006 г. в Архангельске защитил диссертацию по теме «Столкновение релятивистских структурных ионов с тяжёлыми атомами» на соискание учёной степени кандидата физико–математических наук. Имеет 16 печатных работ, в их числе 6 — в рецензируемых журналах из списка ВАК.

С 2003 по 2010 годы работал на кафедре теоретической физики физического факультета ПГУ. Научный сотрудник (2006–2010) Центра теоретической физики ПГУ, доцент кафедры теоретической физики”. Браво!