Полина Гагарина призналась подписчикам в появлении очень неожиданного пристрастия: “Я поняла, что это моё!”

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой известила фолловеров о появлении у неё нового любимого занятия. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке красавица стоит, разведя в стороны руки, облаченной в бежевого цвета костюм из кофты и длинных шорт до колен. Фоном изображения служат растения самых разных цветов – красного, желтого, белого и т.д., при этом лицо Полины Гагариной озаряет радостная улыбка. Снимок исполнительница сопроводила откровениями, в которых призналась что интерес к цветам у неё присутствовала с детства: в частности, сопровождая свою бабушку на рынок, она не могла пройти спокойно мимо цветочной лавки, и в итоге возвращалась домой с ярким букетом нежных растений. “А теперь у меня свой дом с большим садом и настоящий полет для творчества и фантазии. Я поняла, что это моё! И похоже, что теперь вместо сумочек и туфелек я буду покупать рододендрон или азалию!” – эмоционально резюмировала хозяйка аккаунта.

Абсолютно большинство подписчиков искренне поддержало певицу в её новом начинании, одобрило её новое хобби, а некоторые из них упомянули, что талантливый человек талантлив во всем. Остальные же поклонники, слегка абстрагировавшись от “цветочной” темы, традиционно похвалили красоту любимицы и её жизненный оптимизм. За день публикация набрала более 175 тысяч “лайков”.