Наташа Королёва впечатлила поклонников эффектным визуальным образом: “По курсу выходные!!!”

Популярная певица Наташа Королёва разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала свой новый эффектный образ во время речного моциона. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге свежем фото исполнительница позирует на фоне палубы белоснежной яхты, облаченной в легкое длинное платье красного цвета и соломенную шляпку. Примечательно, что подол одеяния она сознательно подоткнула, обнажив взору зрителя стройные ножки. Судя по геолокации поста, в момент съемки Наташа Королёва пребывала неподалеку от города Перми. “По курсу выходные!!!” – таким слоганом сопроводила изображение красотка.

Стоит отметить, что часть фолловеров восприняла романтичный образ звезды сцены с определенной долей скептицизма. Заявив о неузнаваемости хозяйки аккаунта, данные посетители микроблога визуальную приятность её внешности связали исключительно с использованием фотошопа, причем – чрезмерным. Однако абсолютное большинство поклонников выразило восхищение снимком любимицы, похвалив её за красоту и жизненный оптимизм.