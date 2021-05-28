 

Ученые добились снижения биологического возраста на три года за восемь недель

28.05.2021, 22:56, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили разработанную ими методику по снижению биологического возраста. По словам исследователей, инновационный метод позволяет уменьшить возрастной показатель на три года всего за восемь недель.
В исследовании ученых, представляющих Йельский университет (США), приняли участие 43 взрослых американца, возрастной диапазон которых составил от 50 до 72 лет. В восьминедельную программу “омоложения” были включены специально подобранная диета, сон, физические упражнения и релаксация, а также прием дополнительных пробиотиков и фитонутриентов. По окончании эксперимента специалистами был выполнен полногеномный анализ метилирования ДНК на образцах слюны, а применение онлайн-часов Horvath DNAmAge позволило рассчитать примерный возраст исследуемых. Выяснилось, что все исследуемые, применявшие комплексную программу, в итоге стали в биологическом смысле на три года моложе по сравнению с участниками контрольной группы.

Как объяснила ведущий автор научной работы Кара Фитцджеральд, целью разработанной программы было воздействие на факторы конкретного биологического механизма, обусловливающего возрастной статус. В настоящее время исследование продолжается – исследователи проводят дополнительный набор участников для обеспечения более масштабной выборки. Материалы аналитической работы были опубликованы в MedicalXpress.

Источник: www.medikforum.ru



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