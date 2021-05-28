 

Четырех полицейских будут судить за непропорциональное применение силы – Офис генпрокурора

28.05.2021, 22:54, Новости дня
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Всего в суд направлены обвинительные акты по трем уголовным производствам по фактам превышения полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

“В частности, в двух уголовных производствах фигурируют сотрудники патрульной полиции, которые не только безосновательно задержали людей, что впоследствии было подтверждено соответствующими решениями суда, но и применили к ним силу, которая была явно непропорциональна их поведению и действиям. В результате таких действий полицейских четыре человека получили многочисленные телесные повреждения, в том числе средней степени тяжести – переломы конечностей”, – говорится в сообщении.

Еще один подсудимый – сотрудник уголовного розыска, дело касается неоправданного применения им силы к задержанным.

“Расследование установило, что такая практика была системной в работе этого правоохранителя, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны его руководства. После одного из таких случаев он был только переведен в другой отдел полиции, где со временем снова применил неоправданную силу к задержанному”, – сообщили в ведомстве.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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