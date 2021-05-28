 

В Киеве с обысками пришли в квартиру, которую арендует нардеп от “Слуги народа”

28.05.2021, 22:54, Новости дня
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Политик заявил, что у него отобрали личные вещи, в том числе корреспонденцию и документацию нардепа.

“Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не сохраняется никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ. Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины”, – написал он.

При этом, судя по опубликованным Пашковским фото, к нему пришли правоохранители.

https://www.facebook.com/maxim.pashkovskiy/posts/10159453581022495

В комментариях к посту ситуацию объяснил адвокат Денис Цыпин. По его словам, квартира перешла в собственность другого лица после 10 лет судебной тяжбы.

“Бывший владелец сдал эту квартиру депутату, чтобы новая владелица боялась заявлять о своих правах. Как по мне – подставили депутата, затягивают в конфликт”, – отметил он, добавив, что никто не знал, что квартиру снимает нардеп.

Пашковский ответил, что служебное жилье нардепа имеет особый статус и никакое “быдло в балаклавах” не может взламывать замки и заходить в помещение. И добавил, что у себя дома хранит особенно важную информацию. Поэтому уже написал заявление в полицию и будет фиксировать все, что исчезло после визита “гостей”.

В то же время адвокат подчеркнул, что готов предоставить политику все документы и аргументы, указывающие на то, что его и новую владелицу просто втянули в конфликт. Он заверил, что новая владелица не знала об аренде, а предыдущий владелец намеренно не говорил, что давно утратил право собственности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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