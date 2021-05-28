 

Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, который захватывал отделение банка в Киеве

28.05.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пресс-службе отметили, что досудебное следствие и суд установили факт совершения мужчиной теракта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса). 

“Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. Согласно заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось. Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4537102796301047

Контекст:

3 августа 2020 года около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. 

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.

4 августа Каримову сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). На следующий день суд его арестовал.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Загитова снялась в кино

26.04 / Голикова рассказала о действии COVID-ограничений в майские праздники

16.03 / Photoshop открывает возможность в 4 раза улучшить качество фотографий

12.04 / Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века

10.02 / Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ

27.11 / Компания ASRock представила самые тонкие мини-ПК

24.08 / За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Украине несколько снизилось

24.08 / Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

15.07 / Общество: Творческую молодежь отправили в антишколы

02.10 / Трамп обещал вернуть в кодекс «морских котиков» слова «мужчина» и «братство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика