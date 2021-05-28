Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, который захватывал отделение банка в Киеве

В пресс-службе отметили, что досудебное следствие и суд установили факт совершения мужчиной теракта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

“Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. Согласно заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось. Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

3 августа 2020 года около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.

4 августа Каримову сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). На следующий день суд его арестовал.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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