Украина закрывает небо для белорусских самолетов, в трех городах страны откроются центры массовой вакцинации. Главное за день

Украина закрывает свое воздушное пространство для самолетов Беларуси

Кабинет Министров Украины установил с 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь. Решение правительство приняло сегодня на внеочередном заседании.

МИД Украины подготовил санкции против Беларуси

Украинское Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против властей Беларуси и передало его на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам замглавы МИД Евгения Енина, речь идет о лицах, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Новое расследование о Лукашенко

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA выпустил вторую часть расследования “Золотое дно” о коррупции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. В фильме говорится, что через Беларусь в Россию поставляли санкционные продукты из Европы с уклонением от уплаты налогов.

Смерть экс-главы СВР в Египте

Во время дайвинга в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Источники издания “ГОРДОН” сообщили, что он пропал после погружения. Когда экс-главу СВР нашли, врачи не смогли его реанимировать.

Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Черной главой Кировоградской областной государственной администрации и сегодня вручил ей служебное удостоверение. постоянного руководителя облгосадминистрации в регионе не было более месяца.

Третий украинский город объявил об открытии центра вакцинации

Третьим городом Украины, где планируют открыть центр массовой вакцинации от коронавируса, стала Одесса. Там пилотный проект запускается 30 мая, в Киеве и Львове – уже завтра.

Интервью главреда “Украинской правды” Мусаевой Алесе Бацман

Главный редактор издания “Украинская правда” Севгиль Мусаева дала интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман и рассказала, как отреагировала на новость о продаже “Украинской правды” основателю инвестиционной компании Dragon Capital Томашу Фиале, о том, кто еще проявлял интерес к изданию, о предложении Зеленского стать его пресс-секретарем, о детстве в Крыму, его аннексии, родителях, сестре и личной жизни.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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