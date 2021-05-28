 

Мнение: Пускай боятся за жизнь своих детей

28.05.2021, 22:50, Разное
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КГБ Белоруссии продолжает сливать в соц.сети чудесное содержание телефона Софии Сапеги.
На сей раз это переписка из координационного чата белорусской оппозиции (Сапега в чате под ник-неймом S.A.)
В чате все тот же "Куратор" предлагает выкладывать личные данные детей, чтобы заставить бояться белорусских силовиков.
Сам процесс полностью согласован с "Нехтой" и оплачивается. Отмечается и наличие "штаба", который это ккординирует.

Эти дебилы даже историю переписки не чистят. Уровень конспирации – бог.
Судя по всему, вся внутренняя кухня оказалась в доступе у КГБ..
Будет смешно, если списки информаторов ЧКБ на выплаты, тоже. В этом деле я уже ничего не удивляюсь.

Источник: Colonel Cassad



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