Мнение: Пускай боятся за жизнь своих детей

КГБ Белоруссии продолжает сливать в соц.сети чудесное содержание телефона Софии Сапеги.

На сей раз это переписка из координационного чата белорусской оппозиции (Сапега в чате под ник-неймом S.A.)

В чате все тот же "Куратор" предлагает выкладывать личные данные детей, чтобы заставить бояться белорусских силовиков.

Сам процесс полностью согласован с "Нехтой" и оплачивается. Отмечается и наличие "штаба", который это ккординирует.

Эти дебилы даже историю переписки не чистят. Уровень конспирации – бог.

Судя по всему, вся внутренняя кухня оказалась в доступе у КГБ..

Будет смешно, если списки информаторов ЧКБ на выплаты, тоже. В этом деле я уже ничего не удивляюсь.

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