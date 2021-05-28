Euronews – СПЧ ООН расследует нарушения прав человека в Газе и Восточном Иерусалиме

Совет ООН по правам человека призвал создать специальную комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме. Причём речь идёт не только о предполагаемых «военных преступлениях» в ходе недавних операций Израиля, но и о систематических нарушениях, пишет Euronews. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «постыдным решением».

Совет ООН по правам человека принял резолюцию с призывом расследовать нарушения в Секторе Газа и Израиле, в том числе в Восточном Иерусалиме. Сообщается, что создаваемая для этого комиссия займётся как недавними событиями во время последнего обострения палестино-израильского конфликта, так и «систематическими нарушениями» прав человека.



МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ, верховный комиссар ООН по правам человека: Хотя Израиль принимал меры предосторожности — например, в некоторых случаях заранее предупреждал об ударах, воздушная бомбардировка столь густо населённых районов привела к гибели и ранениям большого числа мирных жителей, равно как и к обширным разрушениям гражданской инфраструктуры.

По словам Мишель Бачелет, действия Израиля могут быть квалифицированы как «военное преступление», поскольку нет свидетельств того, что разрушенные в Газе здания использовались для военных целей. В то же время глава СПЧ резко осудила и тактику ХАМАСа, размещавшего пусковые установки посреди жилых кварталов и направлявшего ракеты в сторону населённых пунктов Израиля.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию Совета «постыдным решением» и «издевательством над международным правом». На заседании Совета Безопасности ООН представители Израиля и Палестины обменялись жёсткими выпадами.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.