 

Das Erste – Германия признала геноцид народов Намибии

28.05.2021, 22:44, Новости дня
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Правительство ФРГ признало геноцид народов Намибии во время колониального правления Германской империи, пишет Das Erste. Издание отмечает, что немецкие войска жёстко подавляли восстания местных жителей, уничтожив значительные части племён гереро и нама. Как пишет Das Erste, ФРГ принесёт официальные извинения, а также выплатит Намибии €1,1 млрд.


Reuters

Спустя более чем 100 лет правительство Германии признало преступления немецких колониальных войск на территории современной Намибии против племён гереро и нама геноцидом, пишет Das Erste. Отмечается, что признание будет подкреплено денежной выплатой.

«В качестве признания неизмеримого страдания, причинённого жертвам, мы хотим поддержать Намибию материальной программой в размере €1,1 млрд. для восстановления и развития», — приводит издание слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Германия также намерена официально просить прощения за совершённые преступления: согласно сведениям, озвучить их должен будет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления в парламенте Намибии.

Как информирует Das Erste, в период с 1884 по 1915-й годы, территории, входящие в состав современной Намибии, являлись колониями Германской империи. Немецкие войска жёстко подавляли восстания местного населения: согласно данным историков, было убито 65 тысяч человек из племени гереро (из 80 тысяч) и 10 тысяч человек племени нама (из 20 тысяч).

Издание пишет, что сумма, выплаченная правительством Германии, будут, в первую очередь, использованы для поддержки проектов в местах расселения гереро и нама. Речь идёт о проектах в области сельского хозяйства, водного обеспечения, инфраструктуры и образования.

Das Erste отмечает, что некоторые представители гереро и нама подвергли нынешние договорённости критике. Согласно заявлению одной из местных общественных организаций, признание геноцида является лишь пиар-ходом со стороны Германии.  



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