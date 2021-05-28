Глава МИД Украины – сближение Белоруссии с Россией угрожает нашей безопасности

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что сближение Белоруссии с Россией угрожает национальной безопасности Украины. Как передаёт «СТРАНА», Кулеба добавил, что власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.



Reuters

Сближение Белоруссии с Россией угрожает национальной безопасности Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Потому, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — считает Кулеба.

В частности, министр добавил, что власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

Как отмечает издание, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учётом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.