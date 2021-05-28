CNN – за пару недель до встречи Байдена и Путина Microsoft обнаружила новую «кибератаку из России»

Компания Microsoft обвинила хакеров из России, причастных к взлому SolarWinds, в кибератаках на американские госагентства, передаёт CNN. Как отмечается в материале, инцидент произошёл всего за несколько недель до встречи между Байденом и Путиным.

Невероятное развитие событий в «российской кибервойне» против США происходит за несколько недель до саммита Байдена и Путина. The New York Times сообщает, цитата: «хакеры, связанные с главной российской разведывательной службой, тайно захватили контроль над системой электронных почт, используемых агентством международной помощи Госдепа США, с целью проникнуть в компьютерные сети объединений по правам человека и других подобных организаций, критиковавших Владимира Путина».



Этот хакерский взлом обнаружила компания Microsoft, причём в корпорации считают, что атаки до сих пор продолжаются. Они заявили, что за взломом стоит та же группа российских хакеров, которая осуществила атаку на SolarWinds прошлой зимой. Сейчас к нам присоединяются корреспондент CNN Джим Шутто и корреспондент CNN в Москве Мэттью Чанс. Джим, каковы последние новости?

ДЖИМ ШУТТО, корреспондент CNN: Здесь два основных момента. Первый: после стольких лет и смены нескольких администраций, правительство США так и не научилось защищать себя от подобных атак, а также не выяснило, как помешать РФ их осуществлять. Администрации Обамы, Трампа, а теперь и Байдена, пробовали вводить санкции против отдельных лиц и организаций, выступать с сильными заявлениями, развивать сотрудничество с союзниками и прочее — однако РФ по-прежнему проводит атаки. Вашингтон никак не может понять, что сделать, чтобы изменить ситуацию.



Второй момент, раскрывающий уникальность сложившейся ситуации и провоцирующий особую тревогу по поводу нынешней российской атаки, заключается в том, что РФ искала информацию о критиках своей администрации: об организациях по правам человека и о прочих структурах, находящихся в контакте с США. А мы видели, как РФ поступает со своими критиками, не так ли? Они попытались отравить Алексея Навального, потом отправили его в колонию.



Был ещё инцидент с близким союзником РФ — Белоруссией, которая сняла с коммерческого рейса человека. В РФ людей выбрасывают из окон. Так что у этих атак есть серьёзная цель. Кроме того, тут речь идёт о серьёзной уязвимости для тех людей, против которых были предприняты действия.

Знаете, Джон Бёрман назвал нахальством то, как были проведены эти атаки. Очевидно, что всё это должно было обнаружиться. Будто бы всё было сделано для того, чтобы об этом стало известно, причём очень широко.

ДЖИМ ШУТТО: Да, им наплевать.

Именно так. Мэтью, какое же интересное время было для этого выбрано, ведь на ближайшее время запланирована встреча Байдена и Путина.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Да, всё это поразительно, не так ли? И без того ожидалось, что встреча между Байденом и Путиным будет напряжённой. У них длиннющий список вопросов, по которым они расходятся во мнениях. Теперь к списку проблем для обсуждения двумя президентами можно добавить эту атаку. И я ожидаю противостояния по этой теме.

Лично меня в этом последнем развитии событий поражает тот факт, что, по данным Microsoft, хакерская атака проводилась на прошлой неделе и даже в последние пару дней. А всего лишь на прошлой неделе администрация Байдена наложила на Россию жёсткие санкции за атаку на SolarWinds: выдворила десять дипломатов, ввела экономические санкции против России.

Также были введены санкции против отдельных лиц. Кроме того, было заявлено: мы надеемся, что поведение теперь изменится. И теперь, всего за пару недель до саммита, стало ясно, что всё продолжается.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.