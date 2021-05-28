Экономика: Американские санкции лишают Украину белорусского бензина

Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса с очередями на заправках и черным рынком бензина. Причина в том, что Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95. Однако стоит ли Киеву винить в этом Минск?

Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. «Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка», – написал он в Facebook. Минск до сих пор не подтвердил заявки на июнь. Переговоры, правда, еще продолжаются, однако ситуация выглядит странно.

До этого в пятницу украинское правительство решило поддержать Евросоюз и тоже запретила «Белавиа» летать над Украиной с 29 мая. Остановку поставок топлива Украине можно расценить как ответ Белоруссии на эти санкции. Тем более что Белоруссия собирается ввести лицензирование поставок на ряд товаров с Украины из-за нарушения ею соглашения о зоне свободной торговли. Под удар попадают кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты из ДСП и ДВП, шпалеры, туалетная бумага и упаковка, кирпич, мебель, стиральные машины и другое.

Но топливная история может иметь другую подоплеку. Дело в том, что США с 3 июня возобновили санкции против новополоцкого НПЗ «Нафтан», а второй белорусский НПЗ «Мозырский» должен уйти в июне на плановый ремонт. Санкции создают опасность, что РФ не сможет поставлять свою нефть на попавший под них белорусский НПЗ. И тогда у белорусов просто физически не будет возможности экспортировать топливо на Украину, свои бы потребности удовлетворить. Ожидается, что вопрос поставок российской нефти в условиях американских санкций будет обсуждаться на пятничной встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Впрочем, официальной информации по этому вопросу после встречи не появилось, однако это вполне объяснимо.

Каковы же действительные причины остановки поставок белорусского А-95 на Украину? Что это – ответ Минска Киеву на запрет летать над Белоруссией или у белорусов физически нет бензина для украинцев из-за американских санкций?

Сбой импорта из Белоруссии основан на «клубке» проблем, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко. Сыграли свою роль оба фактора. «Из ситуации с американскими санкциями выход, вероятно, был бы найден, если не действия Украины в ответ на происшествие в небе над Белоруссией. Здесь сработала ответная реакция Минска. Понимая, что эта мера действительно серьезный удар по экономике Украины, Минск пошел на эту меру осознанно, имея формальный предлог – внутренние сложности с производством продукта», – считает Чередниченко.

Есть еще и третья причина. Она кроется в попытке «ручного» регулирования цен властями Украины, итогом которой стало существенное снижение эффективности экспорта бензина в страну для поставщика, добавляет собеседник.

На прошлой неделе как минимум четыре крупные сети АЗС на Украине прекратили продавать премиальное топливо из-за госрегулирования цен на нефтепродукты из-за пандемии.

Украинские эксперты уже заговорили, что это откроет путь к созданию черного рынка топлива на Украине, которое будут уводить от налогообложения. Если Украина лишится еще и белорусского бензина, то в стране разразится настоящий топливный кризис с очередями на АЗС и резким взлетом цен. По данным компании «А-95», среднемесячные поставки белорусского бензина в Украину составляют порядка 55 тыс. тонн, это почти 50% всего рынка этого топлива.

«В силу ограниченных производственных возможностей (и не только) Украина импортирует порядка 70% потребляемого топлива. Половина объема импорта приходится на белорусские поставки. Оставшаяся часть разделена между Россией, Польшей и иными поставщиками, объемы которых незначительны.

Риск глобального сбоя случился именно с основным поставщиком. И выпадение белорусских поставок, тем более перед началом посевной кампании, нанесет Украине весьма значительный экономический ущерб»,

– говорит Чередниченко.

Найти альтернативного поставщика не так просто. «Задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – говорит Куюн.

Где Украина может найти бензин для замещения белорусских поставок – вопрос нетривиальный. Экономически похожее предложение может предоставить только Россия. Однако поставки из РФ идут небольшие, идут по согласованию с ведомствами, к тому же в летний пиковый сезон нам самим нужен бензин.

«В Румынии лишнего топлива для Украины тоже нет. Можно его взять в Турции. Но здесь встает вопрос, сможет ли порт Одессы перевозить такие объемы? В любом случае танкерные поставки будут дороже», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, себестоимость производства нефтепродуктов в Белоруссии была ниже, чем у остальных поставщиков, так как Минск получал российскую дешевую нефть. «Белорусы активно конкурировали на рынках сбыта, потому что могли давать скидку. Все остальные поставщики скидки давать не могут, плюс транспортное плечо доставки увеличивается. Поэтому цена другого импортного топлива для Украины может спокойно вырасти на 10–15%», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Собственную переработку нефти украинская власть пустила под откос, резко нарастив зависимость от импортного бензина. Это еще один результат евромайдана. В стране остался работать лишь один Кременчугский НПЗ, который, даже нарастив производство, не сможет сильно повлиять на ситуацию.

В этой ситуации Белоруссия на самом деле тоже получает большие убытки. Для нее экспорт нефтепродуктов – это поступления реальной валюты в страну. Второй такой поток валюты дает экспорт белорусских удобрений. Терять эти деньги не в интересах Минска.

Для понимания: только в первые два месяца Белоруссия экспортировала в другие страны 1,67 млн тонн всех нефтепродуктов, выручив за это почти 650 млн долларов. За год речь может идти о 4 млрд долларов валютной выручки. Треть от этих поставок пришлась на Украину, которая купила 550 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов за 250 млн долларов. Отгрузка на Украину выросла на 65% в количественном выражении и на четверть в денежном выражении.

Также Белоруссия продает нефтепродукты в Литву (10 тыс. тонн за первые два месяца), Польшу (80 тыс. тонн) и нидерландскому трейдеру (140 тыс. тонн), который перепродает это топливо реальным потребителям.

Поэтому Юшков считает, что Лукашенко оставляет Украину без бензина не по своей воле, а просто потому, что нечего поставлять. «У Белоруссии большой опыт разделения политики от экономики. Минск много лет ругался с Прибалтикой. Однако напряженные политические отношения с Литвой, например, не мешали белорусам переваливать грузы через прибалтийские порты. Хватало конфликтов и с Польшей, но на торговлю это никак не влияло. Украинский рынок важен для Белоруссии, которая поставляет туда не только нефтепродукты, но и электроэнергию. Причем украинцы платят больше, чем другие покупатели. Добровольно отказываться от такого хорошего рынка сбыта белорусы не стали бы», – рассуждает Юшков.

Поэтому Минск будет искать возможность продолжить поставки бензина на Украину. А здесь много зависит от того, готова ли РФ «подставиться» под американские санкции ради Белоруссии.

«Вопрос поставок российской нефти в Белоруссию будет решаться на встрече российского и белорусского президентов. Думаю, что договорятся, как в Крыму: чтобы не подставлять крупные российские компании, которые работают на международном рынке, поставлять нефть на Новополоцкий НПЗ будут мелкие компании. Можно набрать 10 млн тонн нефти таким образом. Либо будет создана компания-прокладка, которая будет покупать нефть в РФ и перепродавать ее белорусам», – рассуждает Игорь Юшков.

Однако переговоры лидеров двух стран будет непростым из-за согласования условий. Минск, конечно, будет просить скидок, а Москва указывать на то, что за санкционные риски обычно доплачивают. «Я делаю ставку на то, что для РФ это вопрос политического противостояния с Западом, поэтому поставки нефти на Новополоцкий НПЗ, скорее всего, возобновятся в полном объеме», – заключает собеседник.

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