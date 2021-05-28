Белый дом и Пентагон оправдали бюджетные запросы «угрозами» РФ и Китая

В президентском проекте федерального бюджета США на 2022 год первоочередное внимание уделено противодействию РФ и Китаю, свидетельствует текст документа.

Текст проекта бюджета опубликован на сайте Белого дома. Как указывается в самом документе, «первоочередное внимание» уделено как «необходимости противодействовать угрозе от Китая», так и «сдерживанию дестабилизирующего действия России», передает РИА «Новости».

В касающимся бюджетных запросов релизе, размещенном на сайте Пентагона, говорится, что «военные США сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19». Бюджет «направлен на решение этих и других проблем с помощью реализации ключевых инвестиций».

В документе говорится, что эти инвестиции «защищают» американскую нацию, «одновременно внедряя инновации и модернизируя ее, заботясь о бойцах и налаживая прочные отношения с союзниками и партнерами наряду с другими элементами национальной безопасности».

Президентский проект федерального бюджета – это предварительный запрос Конгрессу США, который еще будет уточняться. Документ позволяет судить о приоритетах той или иной администрации. Как отмечала газета New York Times, проектом бюджета на 2022 финансовый год будут предусмотрены наибольшие со времен Второй мировой войны расходы правительства США. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону в 2022 году 715 млрд долларов на сдерживание Москвы и Пекина, назвав обозначенную сумму ценой русофобии и синофобии.