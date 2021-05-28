 

Экстрадированный в США россиянин признан виновным в мошенничестве с ботами

28.05.2021, 22:28, Новости дня
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Жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Бруклин признало россиянина Александра Жукова виновным в мошенничестве в интернете, сообщают информационные агентства.

По версии обвинения, Жуков с сообщниками «получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете» – создавали иллюзию того, что на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми, хотя просмотры создавались ботами. Жуков утверждает, что и не пытался скрыть использование ботов. По его словам, он просто удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в конце 2018 года Жуков был задержан в Болгарии по запросу США. Сообщалось, что он «заявил о своем добровольном желании быть экстрадированным в США». Перед этим в США заочно предъявили обвинения шестерым гражданам РФ и двум гражданам Казахстана по делу о «широкомасштабном мошенничестве с интернет-рекламой» и причинении «ущерба на десятки миллионов долларов».



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