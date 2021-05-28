 

Минобороны засекретило доходы заместителей Сергея Шойгу

28.05.2021, 22:14, Разное
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…сославшись на закон о госзащите для служащих вооруженных сил.

Минобороны засекретило доходы заместителей главы ведомства Сергея Шойгу. На опубликованные сведения о доходах военных и гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год, обратил внимание РБК.

Помимо этого, как сообщает издание, сведения о доходах заместителей Шойгу исчезли из деклараций за предыдущие три года (2017-2019 годы). В частности, доходы замминистра обороны Алексея Криворучко, который, согласно декларациям за 2018 год, был самым богатым сотрудником Минобороны с доходом 119 млн рублей, теперь отсутствуют в декларациях за 2018 год.

Как объяснили РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в связи с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил РФ не публикуются. Всего у Шойгу 12 заместителей.

Этот закон, распространяющий действие государственной защиты на гражданских служащих вооруженных сил, президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. Согласно пояснениям Госдумы, госзащите подлежат гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки, принимавшие участие в борьбе с терроризмом или спецоперациях. Меры защиты в отношении гражданских служащих ВС и членов их семей будет осуществлять подразделение внешней разведки Минобороны.

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Как проанализировал РБК, в 2020 году самым богатым сотрудником Минобороны, публично отчитавшимся о доходах, стал Андрюшин А.А. с доходом 38,5 млн рублей. При этом его должность не указана, на сайте министерства Андрюшин Андрей Александрович упоминался в качестве кандидата на «вакантную должность государственной гражданской службы» в 2018 году без других деталей, отмечает издание. На втором месте — руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева с доходом в 34,9 млн рублей. На третьем месте — Титовец А.В. с доходом в 24 млн рублей, о нем известно только то, что он является сотрудником Минобороны.

Правительство отчиталось о доходах в середине апреля. Тогда стало известно, что глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу задекларировал 15,9 млн рублей, в прошлом году его официальный заработок составил более 12,5 млн рублей. Согласно отчету, у него есть 2 земельных участка, жилой дом, квартира, а также «мастерская».

Источник: Новая газета



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