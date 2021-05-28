Многие знают, что масла полезны для волос, но не все правильно ими пользуются: инструкции, которые помогут добиться эффекта

Каждая вторая женщина время от времени бывает недовольна своей внешностью и видом своих волос. Стоит отметить, что поддерживать оптимальное состояние кожи головы и волос достаточно сложно, так как женщины все время стараются накрутить, выпрямить пряди или изменить цвет.

Именно поэтому наши локоны со временем становятся более слабыми и секущимися. Если волосы стали ломкими, тусклыми и поврежденными, стоит использовать полезные масла, которые помогут значительно улучшить структуру прядей и сделать их более красивыми, сильными и здоровыми. Вот несколько советов относительно их использования.

Репейное масло

Это многофункциональный продукт, который поможет значительно улучшить состояние волос и кожи головы буквально лишь за 1 неделю его применения. Приобрести репейное масло можно в совершенно любой аптеке, а стоимость его довольно доступная.

Можно смешить это средство вместе с другими маслами, молоком, медом, а также различными полезными компонентами. Наносить это средство нужно в качестве маски один раз в неделю. Стоит отметить, что эффект будет довольно результативным, но при этом непродолжительным. Именно поэтому нужно учитывать основные правила использования репейного масла, чтобы эффект был намного лучше и продолжительнее.

Правила использования

Применять репейное масло нужно раз в два дня на протяжении месяца. Использовать его нужно только лишь в чистом виде, без каких-то примесей.

Нанести масло на сухие пряди, начиная от корней и до самых кончиков. Нужно равномерно распределять его по всей длине, массируя и слегка втирая в кожу головы. В зависимости от длины волос, нужно использовать 1-1,5 ст. л. репейного масла.

После нанесения этого средства нужно надеть на голову шапочку для душа, а сверху обвязать полотенцем. Это позволит маслу нагреться, и оно начнет действовать. Оставить его нужно на голове не менее чем на час.

По истечении этого времени тщательно вымыть голову при помощи шампуня. Масло смывается с волос достаточно сложно, именно поэтому мыть голову с шампунем придется не менее 2 раз. Вода должна быть теплой, а затем постепенно можно перейти к прохладной. Это поможет чешуйкам волос закрыться, чтобы предотвратить их повреждение.

После этого нужно нанести бальзам или спрей для обеспечения гладкости локонов. На время восстановления волос следует отказаться от тепловых инструментов или минимизировать их использование.

Касторовое масло

Это средство делает волосы блестящими и гладкими. Кроме того, касторовое масло стимулирует быстрый рост прядей.

Нужно взять 1 ч. л. касторового масла, немного нагреть его и добавить ½ ч. л. меда и тщательно размешать. Медленно втирать в кожу головы. Помассировать примерно 2-3 минуты и оставить на 40 минут.

Затем нанести на голову бальзам и смыть теплой водой. Хорошо вымыть волосы при помощи шампуня. Нанести немного бальзама и еще раз промыть пряди прохладной водой. Промокнуть полотенцем и оставить высохнуть естественным образом. Повторять такую процедуру не более чем два раза в неделю.

Оливковое масло

Это средство также обладает очень полезными свойствами. Однако наносить его нужно только лишь на пряди, не затрагивая корни волос и кожу головы.

Нужно разогреть 2 ст. л. масла оливы. Если волосы очень длинные, то потребуется 3-4 ст. л. Затем добавить яичный желток и все хорошо перемешать. Можно также влить 1 ч. л. яблочного уксуса.

Приготовленную смесь нанести на волосы, особое внимание уделяя кончикам. Завернуть пряди в пучок и закрепить на затылке. Оставить примерно на 40-60 минут.

Все хорошо смыть при помощи шампуня. При надобности помыть голову повторно. Затем нанести бальзам и смыть теплой водой. В конце ополоснуть пряди прохладной водой.

Стоит помнить о том, что любое масло вымывает с волос краску, поэтому окрашивание нужно отложить до завершения процесса восстановления.