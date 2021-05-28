Никогда не были поклонницами летних шорт? Что надеть вместо них: подборка стильных альтернативных образов (фото)

Многим девушкам не нравятся шорты, именно поэтому они ищут им хорошую замену, которая будет уместна летом и поможет сделать образ роскошным, эффектным и стильным. Если вы также не любите летние шорты, то вот несколько хороших идей относительно того, что именно надеть в качестве альтернативы.

Повседневные платья выше колена

Если вы не знаете что надеть, если вам не нравятся шорты, то самым лучшим вариантом станут повседневные платья выше колена.

Эти простые и свободные варианты отлично подходят для создания повседневного образа в летнюю жару.

Очень хорошим вариантом являются платья, выполненные из трикотажа, так как его легко стирать. Чтобы создать более привлекательный и стильный образ, нужно просто сменить обувь.

Короткое платье отлично подойдет как для повседневной носки, так и встречи с друзьями, свидания или даже вечеринки. В любом случае, вы будете выглядеть просто фантастически.

Платья миди или макси

Для высоких девушек отличным вариантом станут хлопковые повседневные платья макси или миди.

Это будет самый лучший вариант, если вы хотите выглядеть красиво в летнюю жару и при этом чувствовать себя удобно.

Это намного лучше, чем короткое платье. Такой наряд отлично подойдет для повседневной носки.

Укороченные брюки или джинсы

Если вы ищите хорошую альтернативу шортам, то отличным вариантом в таком случае станут укороченные джинсы или брюки.

Это лучший вариант для лета. Лучше всего выбирать свободные брюки или джинсы, так как в них вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Отличным вариантом станут модели, выполненные из хлопка или льна.

Хорошо будут смотреться модели с высокой талией, так как они помогут продемонстрировать красивую фигуру и несколько сбалансировать объем ног. Под такие модели джинсов или брюк отлично подходит совершенно любая обувь.

Комбинезоны

Это еще один отличный вариант для лета, если не нравятся шорты или нет желания носить платье.

Они бывают самых разных стилей и могут подчеркнуть фигуру и сделать ее более притягательной, если правильно выбрать модель. Если не нравится вариант с узкими штанинами, то можно выбрать более широкие и свободные штанины, которые выглядят практически так же как и платье.

При выборе комбинезона нужно убедиться в том, что ваша талия красиво очерчена. Не стоит выбирать мешковатые варианты, так как в них фигура будет выглядеть достаточно громоздко.

Что еще можно надеть, если не нравятся шорты?

Все перечисленные выше варианты очень удобные, красивые и отлично подойдут для летней жары. Однако это далеко не все, что будет актуально и уместно летом. Если вы хотите выглядеть эффектно, то можно выбрать для себя комбинезон с шортами. Такие комбинезоны могут быть выполнены как из денима, так и из более легких тканей.

Также еще одним хорошим вариантом станут бермуды. Такая модель удобная, практичная и будет уместной как для повседневной носки, так и для создания офисного стиля. Если вам не нравятся шорты только лишь потому, что они короткие, то можно просто поверх надеть кимоно. Такой наряд будет смотреться очень красиво.