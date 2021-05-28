Ходьба с помощью экзоскелета может улучшить функцию кишечника у людей с травмой спинного мозга

Группа исследователей показала, что планы физического вмешательства, которые включали ходьбу с помощью экзоскелета, помогли людям с травмой спинного мозга более эффективно эвакуироваться и улучшили консистенцию их стула.

Авторы новой статьи в Журнал клинической медицины Питер Х. Горман, доктор медицины, Медицинский факультет Университета Мэриленда, Гейл Ф. Форрест, доктор философии, Центр стимуляции позвоночника Тима и Кэролайн Рейнольдс Фонда Кесслера, доктор Уильям Скотт, Медицинский центр штата Мэриленд, Пьер К. Асселин, магистр медицины, Стивен Корнфельд, доктор медицины, Ынкён Хонг, доктор философии, и Энн М. Спанджен, редактор медицинских наук, из Медицинского центра Джеймса Дж. Питерса.

Дисфункция кишечника, часто возникающая после травмы спинного мозга, может привести к хроническим запорам и недержанию мочи, вызывая дискомфорт и разочарование. В одном исследовании более трети мужчин с травмой спинного мозга сообщили, что дисфункция кишечника и мочевого пузыря оказала наиболее значительное влияние на их жизнь после травм. К сожалению, с этими проблемами нелегко справиться.

Специалисты по реабилитации традиционно лечили дисфункцию кишечника, используя подходы, нацеленные на желудочно-кишечную систему или требующие ручного вмешательства, но некоторые более новые исследования показывают, что физическая активность и вертикальное положение могут улучшить перистальтику кишечника. Однако в нескольких исследованиях изучалась возможность того, что ходьба с использованием экзоскелета, когда человек с травмой спинного мозга носит роботизированный костюм, позволяющий ему стоять и ходить, может быть эффективным дополнением к существующим планам вмешательства.

В этом исследовании группа исследователей изучала, улучшает ли ходьба с помощью экзоскелета функцию кишечника у людей с хронической травмой спинного мозга. Они провели трехцентровое рандомизированное контролируемое перекрестное клиническое исследование, в котором 50 участников завершили 36 сеансов ходьбы с помощью экзоскелета. Исследователи оценили функцию кишечника как вторичный результат у 49 участников. Функцию кишечника измеряли с помощью обследования функции кишечника с 10 вопросами, Бристольской шкалы формы стула и инструмента «Качество жизни при травмах спинного мозга».

Результаты показали, что программа ходьбы с использованием экзоскелета обеспечила некоторое улучшение функции кишечника по сравнению с контрольной группой. «Мы увидели заметное сокращение времени опорожнения кишечника, при этом 24 процента участников сообщили об улучшении впечатлений», — сказал д-р Форрест, соавтор и заместитель директора Центра исследований инженерии мобильности и реабилитации при Фонде Кесслера. «Мы также отметили, что стул участников имел тенденцию к большей консистенции, поддерживая нашу гипотезу о том, что это вмешательство может улучшить некоторые показатели функции кишечника».

«Наши результаты подтверждают идею о том, что ходьба, а не только стояние, может иметь положительное влияние на функцию кишечника», — сказал д-р Горман, соавтор и руководитель отделения реабилитационной медицины в Институте реабилитации и ортопедии Мэрилендского университета. «Наша цель — улучшить качество жизни людей с хронической травмой спинного мозга, и эти обнадеживающие результаты помогут в будущих исследованиях новой области вмешательства в мобильность».