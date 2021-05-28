Новые инструменты CRISPR помогают сдерживать передачу комаров

С самого начала революции в области генетического редактирования CRISPR ученые работали над использованием этой технологии для разработки генных механизмов, нацеленных на распространяющих патогены комаров, таких как виды Anopheles и Aedes, которые распространяют малярию, денге и другие опасные для жизни заболевания.

Гораздо меньше генной инженерии было посвящено комарам из рода Culex, которые распространяют разрушительные болезни, вызванные вирусом Западного Нила — основной причиной болезней, переносимых комарами в континентальной части Соединенных Штатов, — а также другими вирусами, такими как вирус японского энцефалита ( JEV) и патоген, вызывающий птичью малярию, представляющую угрозу для гавайских птиц.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали несколько инструментов для редактирования генов, которые помогают проложить путь к возможному генному приводу, призванному не дать комарам Culex распространять болезнь. Генные драйвы предназначены для распространения модифицированных генов, в данном случае тех, которые отключают способность передавать патогены, по целевой дикой популяции.

Как подробно описано в журнале Nature Communications, Сюечунь Фэн, Валентино Ганц и их коллеги из Гарвардской медицинской школы и Национальных лабораторий по возникающим инфекционным заболеваниям разработали «инструментарий» экспрессии Cas9 / guide-RNA, предназначенный для комаров Culex. Поскольку так мало внимания в генной инженерии уделялось комарам Culex, исследователям пришлось разработать свой инструментарий с нуля, начав с тщательного изучения генома Culex.

«Я и мои соавторы уверены, что наша работа будет иметь большое значение для ученых, занимающихся биологией переносчика болезни Кулекс, поскольку в этой области крайне необходимы новые генетические инструменты», — сказал Ганц, младший научный сотрудник отдела биологических наук Калифорнийского университета. Сан Диего. «Мы также верим, что научное сообщество, выходящее за рамки области генного драйва, будет приветствовать эти открытия, поскольку они могут представлять широкий интерес».

В то время как комары Culex менее опасны в Соединенных Штатах, они представляют гораздо больший риск для здоровья в Африке и Азии, где они передают червя, вызывающего филяриатоз, болезнь, которая может привести к хроническому изнурительному состоянию, известному как слоновость.

Исследователи также продемонстрировали, что их инструменты могут работать и с другими насекомыми.

«Эти модифицированные гРНК могут повысить эффективность генного привода у плодовой мухи и потенциально могут предложить лучшие альтернативы для будущего генного драйва и продуктов для редактирования генов у других видов», — сказал Ганц.

Ганц и его коллеги протестировали свои новые инструменты, чтобы гарантировать правильную генетическую экспрессию компонентов CRISPR, и теперь готовы применить их к генному драйву у комаров Culex. Такая конструкция генного привода может быть использована для остановки передачи патогенов комарами Culex или, альтернативно, использована для подавления популяции комаров с целью предотвращения укусов.