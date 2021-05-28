 

Bugatti представила три модели умных часов

28.05.2021, 22:04, Новости дня
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В дополнение к своим премиальным автомобилям компания Bugatti решила представить сразу три новых модели умных часов. Данные гаджеты также отнесли к дорогому сегменту наручных электронных гаджетов.

Каждая версия смарт-часов Bugatti изготовлена по самым передовым технологиям, сообщили представитель компании-производителя. Пользователи получат максимальный набор функций. В частности, часы оснащены GPS-модулем и способны отслеживать 90 различных режимов тренировок.

Также в компании Bugatti сообщили, что сборка всех без исключения экземпляров часов производится вручную. Клиенты могут заказать персональный дизайн устройства или специальную комплектацию. Корпус титановый.



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